Elazığ'da 4.2'lik depremde hasarlı 6 katlı bina yıkıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da 4.2'lik depremde hasarlı 6 katlı bina yıkıldı - Son Dakika

Elazığ'da 4.2'lik depremde hasarlı 6 katlı bina yıkıldı

7 saat önce

ELAZIĞ'da bugün meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından daha önce boşaltılan hasarlı 6 katlı bina yıkıldı.

Elazığ'da 4.2'lik depremde hasarlı 6 katlı bina yıkıldı, System.String[]

ELAZIĞ'da bugün meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından daha önce boşaltılan hasarlı 6 katlı bina yıkıldı.

Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8  büyüklüğündemi depremin ardından artçılar sürüyor. Bugün saat 14.42'de AFAD verilerine göre 4.2 büyüklüğünde merkez üssü Sivrice ilçesi olan deprem meydan geldi. 24 Ocak'taki depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarında boşaltılan Abdullah Paşa Mahallesi'ndeki 6 katlı bina yıkıldı. Binanın daha önce boşaltılması olası faciayı önlerken, yıkım anı ise çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:38 Kaynak: DHA
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