Elazığ'da 4.3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

AFAD, Elazığ'ın Maden ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.

Elazığ'ın Maden ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.41'de merkez üssü Maden ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Ayrıca, depremin 7,15 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

"Olumsuz ihbar ulaşmadı"

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Elazığ'da meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını belirtti. Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "An itibariyle olumsuz bir ihbar ulaşmadı. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA