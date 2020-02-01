Elazığ'da 4.5 büyüklüğünde deprem (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da 4.5 büyüklüğünde deprem (1) - Son Dakika

Elazığ'da 4.5 büyüklüğünde deprem (1)

1 saat önce

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde saat 02.32'de Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ'da 4.5 büyüklüğünde deprem (1), System.String[]

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde saat 02.32'de Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanligi (AFAD) verilerine göre, merkezüssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 02.32'de Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 7 kilometre derinlikte  ölçülürken, Elazığ merkez ve çevre ilçelerde de hssedildiği öğrenildi. Henüz depremle ilgili, can ya da mal kaybı açıklanmadı. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise, depremin büyüklüğünü 4.6, derinliğini ise 6 kilometre olarak duyurdu.


Sivrice, Elazığ, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde açıklama yaparken artçı bir deprem meydana geldi
CHP'de bazı milletvekilleri, Ekrem İmamoğlu'nun Palandöken tatilinden rahatsız oldu Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti ABD, koronavirüs tehdidi nedeniyle "acil durum" ilan etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 04:24:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da 4.5 büyüklüğünde deprem (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]