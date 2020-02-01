Elazığ'da 4.5 büyüklüğünde deprem (1) - Son Dakika

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde saat 02.32'de Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanligi (AFAD) verilerine göre, merkezüssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 02.32'de Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 7 kilometre derinlikte ölçülürken, Elazığ merkez ve çevre ilçelerde de hssedildiği öğrenildi. Henüz depremle ilgili, can ya da mal kaybı açıklanmadı. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise, depremin büyüklüğünü 4.6, derinliğini ise 6 kilometre olarak duyurdu.