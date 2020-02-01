Elazığ'da 4.5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Elazığ'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 02.32'de merkez üssü Sivrice olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kent genelinde hissedildi. - ELAZIĞ