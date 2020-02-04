Elazığ'da 4.5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Elazığ'da 4.5 büyüklüğünde deprem
1 saat önce
Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:36 Kaynak: İHA
Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 01.19'da merkez üssü Sivrice olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kent genelinde hissedildi.
Ardından son yarım saat içinde biri 3.1, 3 ayrı deprem daha meydana gelen - ELAZIĞ
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