Elazığ'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

Elazığ'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

37 dakika önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivrice ilçesinde saat 02.32'de 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 6,97 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Elazığ'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Sivrice, Elazığ, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:46 Kaynak: AA
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