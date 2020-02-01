Elazığ'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

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Elazığ'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
37 dakika önce
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:46 Kaynak: AA
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivrice ilçesinde saat 02.32'de 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 6,97 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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