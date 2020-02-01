Elazığ'da 4.5 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da 4.5 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem (2) - Son Dakika

Elazığ'da 4.5 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem (2)

6 saat önce

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde bugün saat 02.32'de Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ'da 4.5 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem (2), System.String[]

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde bugün saat 02.32'de Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu derpemden yaklaşık yarım saat sonra 4.2 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanligi (AFAD) verilerine göre, merkezüssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bugün saat 02.32'de Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 7 kilometre derinlikte  ölçülürken, Elazığ merkez ve çevre ilçelerde de hssedildiği öğrenildi. Henüz depremle ilgili, can ya da mal kaybı açıklanmadı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise, depremin büyüklüğünü 4.6, derinliğini ise 6 kilometre olarak duyurdu.

Bu depremin ardından saat 03.03'te ise yine merkez üssü Sivrice'de 4.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Bu depremin derinliği ise AFAD tarafından yine 7 kilometre olarak ölçüldü. Deprem Sivrice, Elazığ merkez ve çevre ilçelerde hissedilse de sokakların genel olarak boş olduğu gözlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Elazığ merkez)

Sokak ve caddelerden görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY - Nurettin FİDANCAN/ ELAZIĞ,


Sivrice, Elazığ, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 07:24 Kaynak: DHA
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