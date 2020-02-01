Elazığ'da 4.5 ve 4.2 üyüklüğünde iki deprem - aktüel görüntüler - Son Dakika

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Elazığ'da 4.5 ve 4.2 üyüklüğünde iki deprem - aktüel görüntüler
1 saat önce
Kamera: Nurettin FİDANCAN / ELAZIĞ DHA(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 04:52 Kaynak: DHA
Kamera: Nurettin FİDANCAN/ ELAZIĞ DHA
(Tür: Yurt)
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