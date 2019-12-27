Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem (5)

TOPLAM 16 ARTÇI DEPREM OLDU

Elazığ'ın Sivrici ilçesinde, Richter ölçeğine göre, saat 10.02'de meydana gelen 4.9'luk depremin ardından saat 12.53 itibariyle toplam 16 artçı sarsıntı yaşandı.

Ana depremin ardından saat 10.09'da 2.6, saat 10.11'de 3.8, saat 10.16'da 1.7, saat 10.19'da 3.5, saat 10.23'te 3.5, saat 10.32'de 1.5, saat 10.39'da 1.8, saat 10.43'te 2.0, saat 10.47'de 1.6, saat 10.58'de 1.6, saat 10.59'da 2.7, saat 11.02'de 1.6, saat 11.23'te 2.0, saat 11.38'de 1.8, saat 11.42'de 1.8 ve 11.43'te 1.8 büyüklüklerinde toplam 16 deprem daha oldu. Depremler, yerin 7.00 kilometre derinliğinde meydana geldi.

DEPREM ANI KAMERADA

Elazığ'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem anı, kent merkezinde bulunan bir kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah 10.02'de merkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, paniğe yol açtı. Deprem anı, bir kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, deprem sırasında kafede oturan 2 kişi panikle kalkıp, sallanan rafları tutması görülüyor.