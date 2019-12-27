Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem (6) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem (6) - Son Dakika

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem (6)

6 saat önce

DEPREM ANI KAMERADAElazığ'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem anı, kent merkezinde bulunan bir kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem (6), System.String[]

DEPREM ANI KAMERADA

Elazığ'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem anı, kent merkezinde bulunan bir kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kafede oturan 2 kişinin depremle birlikte yerinden kalkıp, sallanan rafları tuttuğu görüldü.


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Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:24 Kaynak: DHA
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