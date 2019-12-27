DEPREM ANI KAMERADAElazığ'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem anı, kent merkezinde bulunan bir kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.
DEPREM ANI KAMERADA
Elazığ'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem anı, kent merkezinde bulunan bir kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kafede oturan 2 kişinin depremle birlikte yerinden kalkıp, sallanan rafları tuttuğu görüldü.
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27.12.2019 20:19:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem (6) - Son Dakika