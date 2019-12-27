Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem (7) - Son Dakika

SİVRİCELİLER DEPREMDE YAŞADIKLARINI ANLATTI

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşayanlar, saat 10.02'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem anında yaşadıklarını anlattı. Depremi hissedince hemen sokağa fırladığını söyleyen çoğu ilçe sakini, çok korktuğunu dile getirdi. Deprem sırasında aracında olduğunu belirten bir ilçe sakini ise sarsıntıyı fazla hissetmediğini söyledi.

Depremde, Sivrice ve çevre köylerdeki bazı binalarda hasar meydana geldiği belirtildi. Bazı binalarda çatlaklar oluştuğu ve camlarının kırıldığı öğrenildi. Bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı.

MALATYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

?Taha AYHAN/SİVRİCE (Elazığ),