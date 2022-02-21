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Elazığ'da 4 aydır kayıp olan eski mahalle muhtarının cesedi bulundu - Son Dakika

Elazığ'da 4 aydır kayıp olan eski mahalle muhtarının cesedi bulundu

21.02.2022 23:20
Elazığ'da 4 aydır kayıp olan eski mahalle muhtarının cesedi bulundu

Elazığ'da yaklaşık 4 aydır kayıp olan eski mahalle muhtarının cesedi araziye gömülü bulundu.

Elazığ'da yaklaşık 4 aydır kayıp olan eski mahalle muhtarının cesedi araziye gömülü bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 18 Ekim 2021'den bu yana kendisinden haber alınamayan eski Kızılay Mahallesi Muhtarı Muhammet Bahçeci'nin cesedinin merkeze bağlı Korucu köyündeki arazide gömülü olduğunu tespit etti.

Üç çocuk babası Bahçeci'nin topraktan çıkarılan cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, 18 Ekim 2021'den bu yana kendisinden haber alınamayan eski muhtar Bahçeci'nin bulunması için çalışma başlatmış, teknik ve fizik takip sonucu Bahçeci'nin kaybolmasıyla ilgili oldukları gerekçesiyle dün 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Bahçeci'nin ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

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Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Elazığ, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da 4 aydır kayıp olan eski mahalle muhtarının cesedi bulundu - Son Dakika


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