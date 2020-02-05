Elazığ'da 4 bin 600 bina için yıkım kararı verilmişti, çalışmalar aralıksız devam ediyor - Son Dakika
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Elazığ'da 4 bin 600 bina için yıkım kararı verilmişti, çalışmalar aralıksız devam ediyor

6 saat önce

Elazığ'da 24 Ocakta meydana gelen depremde şu ana kadar belirlenen 4 bin 600 ağır hasarlı binadan acil yıkım kararı verilenler ekiplerin 24 saat aralıksız çalışması ile kontrollü bir şekilde yıkılıyor.

Elazığ'da 4 bin 600 bina için yıkım kararı verilmişti, çalışmalar aralıksız devam ediyor, System.String[]

Elazığ'da 24 Ocakta meydana gelen depremde şu ana kadar belirlenen 4 bin 600 ağır hasarlı binadan acil yıkım kararı verilenler ekiplerin 24 saat aralıksız çalışması ile kontrollü bir şekilde yıkılıyor.


24 Ocak Cuma günü merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8'lik depremde birçok yapı ağır hasar gördü. Ağır hasarlı olan binalar içerisinde acil yıkılması gerekenler ilk günden itibaren belirlenerek çalışma başlatıldı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde yapılan yıkım çalışmalarının bugün itibariyle yaklaşık 30 farklı noktada devam ettiği bildirildi. Şuana kadar yaklaşık 200 yapının yıkıldığı kentte ağır hasarlı en az 4 bin 600 binanın yıkımının gerçekleşeceği öğrenildi.


Yaklaşık 20 yıldır Mustafapaşa Mahallesinde ikamet ettiğini belirten Hakan Gür, "Rabbim kimsenin başına vermesin şu anda gördüğünüz gibi mahallemiz yerle bir oldu. İnşallah yetkililerden en kısa zamanda milletin mağduriyetini giderecek şekilde kendileri de sıkıntıya düşmeyecek şekilde bir çözüm bekliyoruz. Çocukken gezdiğimiz sokaklar şu anda yıkılıyor, maalesef o duygu anlatılmıyor. O duyguyu Rabbim kimseye yaşatmasın gerçekten çok zor bir duygu. Deprem anı halen daha aklımızdan çıkmış değil ve o psikolojinin üzerine bu yıkımlar insan psikolojisi dayanmıyor. Rabbim yardımcımız olsun" dedi.


Türkiye'nin her yerinden Elazığ'da ki hasarlı binaların biran önce yıkılması için geldiklerinin dile getiren operatör Özkan Çubuk, "İnşallah çok kısa içerisinde onların mağduriyeti de giderilip yeni binaların olacağına inanıyorum. Bizim elimizden geldiğince biran önce buraları yıkıp yeni binaların yapılmasına yol açmaktır. Şu anda Mustafapaşa Mahallesinde bulunan 15 binayı bir hafta içerisinde bitirip başka hasarlı yerlere geçeceğiz. Orayı da bir an önce bitirip bütün vatandaşlarımızın sağlığını emniyete alıp daha güzel yapıların yapılmasına seyirci kalacağız" diye konuştu. - ELAZIĞ

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:04 Kaynak: İHA
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