Elazığ'da 4 Bin 922 Aile Evde Bakım Yardımı Alıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yaşlı ve engellilerin bakımını desteklemek amacıyla yaptığı yardımlar kapsamında Elazığ'da 4 bin 922 kişiye 2018 yılında 61 milyon 78 bin 176 lira ödeme yapıldığı bildirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yaşlı ve engellilerin bakımını desteklemek amacıyla yaptığı yardımlar kapsamında Elazığ'da 4 bin 922 kişiye 2018 yılında 61 milyon 78 bin 176 lira ödeme yapıldığı bildirildi.



Elazığ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, yaptığı açıklamada 2006 yılında başlayan uygulamanın yardıma muhtaç aileleri rahatlattığını söyledi.



2019 yılında evde bakım ücretlerinin bin 305 lira olduğunu kaydeden Kenç, şunları söyledi:



"Başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatına devam edebilmesi mümkün olmayan yakınlarına bakanlara devlet maaş veriyor. Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara her ay verilen devlet desteği, bin 179 liradan bin 305 liraya yükseldi. Bu destekten faydalanabilmek için aranan gelir şartı da değişti. Ödemeyi alabilmek için hanedeki kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 3'te 2'sinden düşük olması gerekli. Ödeme için tam teşekküllü bir hastaneden bakıma muhtaç raporu alınması gerekli. Engelli sağlık kurulu raporunda da engelin yüzde elli ve üzerinde olması, ayrıca ağır engelli ibaresinin yer alması gerekiyor. "



Engelli ve yaşlıların yaşamının zor olduğunu vurgulayan Kenç, Elazığ'da 2018 yılında 4 bin 922 kişiye 61 milyon 78 bin 176 lira ödeme yapıldığını kaydetti.

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