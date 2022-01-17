4 binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü (2) - Son Dakika

Elazığ'da bir apartmanın çatısından bitişikteki 3 binanın çatısına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, gece Yeni Mahalle'de 5 katlı bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki 3 apartmanın çatısına sıçradı.
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle binaların çatısında hasar oluştu.
Kaynak: AA
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