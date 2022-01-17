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4 binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü (2) - Son Dakika

4 binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü (2)

17.01.2022 13:20

Elazığ'da bir apartmanın çatısından bitişikteki 3 binanın çatısına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Elazığ'da bir apartmanın çatısından bitişikteki 3 binanın çatısına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, gece Yeni Mahalle'de 5 katlı bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki 3 apartmanın çatısına sıçradı.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle binaların çatısında hasar oluştu.

4 binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü (2)
4 binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü (2)
4 binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü (2)

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İtfaiye, Elazığ, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: 4 binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü (2) - Son Dakika
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