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Elazığ'da 4 binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Elazığ'da 4 binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

31.01.2022 08:47
Elazığ'da 4 binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Elazığ'da bir binanın çatısından bitişikteki 3 binanın çatısına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Elazığ'da bir binanın çatısından bitişikteki 3 binanın çatısına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İcadiye Mahallesinde bulunan 7 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 3 binanın çatısına sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu söndürülen yangında, binaların çatısında hasar oluştu.

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İtfaiye, Elazığ, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Elazığ'da 4 binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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