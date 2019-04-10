Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 4 Ev ve 1 İş Yerini Su Bastı

Elazığ'da 4 Ev ve 1 İş Yerini Su Bastı

24 dakika önce

Elazığ'da dün geceden itibaren etkili olan yağış nedeniyle şuana kadar 4 ev ve 1 iş yerini su bastığı öğrenildi.

Elazığ'da 4 Ev ve 1 İş Yerini Su Bastı, System.String[]
Elazığ'da dün geceden itibaren etkili olan yağış nedeniyle şuana kadar 4 ev ve 1 iş yerini su bastığı öğrenildi.

Elazığ'da kuvvetli yağmur yağışı etkili oldu. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, mahsur kalan araçlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Kentte yağış nedeniyle şuana kadar 4 ev ile bir kahveyi de su bastığı öğrenildi. Ekiplerin çalışmasıyla su, iş yeri ve evlerden tahliye edildi.

Su basan evlerde bazı eş yaların kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:31 Kaynak: İHA
İtfaiye, Elazığ, Güncel
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