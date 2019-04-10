Elazığ'da 4 Ev ve 1 İş Yerini Su Bastı
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Elazığ'da dün geceden itibaren etkili olan yağış nedeniyle şuana kadar 4 ev ve 1 iş yerini su bastığı öğrenildi.
Elazığ'da dün geceden itibaren etkili olan yağış nedeniyle şuana kadar 4 ev ve 1 iş yerini su bastığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:31 Kaynak: İHA
Elazığ'da kuvvetli yağmur yağışı etkili oldu. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, mahsur kalan araçlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Kentte yağış nedeniyle şuana kadar 4 ev ile bir kahveyi de su bastığı öğrenildi. Ekiplerin çalışmasıyla su, iş yeri ve evlerden tahliye edildi.
Su basan evlerde bazı eş yaların kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. - ELAZIĞ
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