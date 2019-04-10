Elazığ'da 4 Ev ve 1 İş Yerini Su Bastı
2 saat önce
Elazığ'da dün geceden itibaren etkili olan yağış nedeniyle şuana kadar 4 ev ve 1 iş yerini su bastığı öğrenildi.
Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:51 Kaynak: İHA
'da dün geceden itibaren etkili olan yağış nedeniyle şuana kadar 4 ev ve 1 iş yerini su bastığı öğrenildi. Elazığ'da kuvvetli yağmur yağışı etkili oldu. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, mahsur kalan araçlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Kentte yağış nedeniyle şuana kadar 4 ev ile bir kahveyi de su bastığı öğrenildi. Ekiplerin çalışmasıyla su, iş yeri ve evlerden tahliye edildi. Su basan evlerde bazı eş yaların kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.
(İHA)
Dolu ve Yağmur Bir Kentimizde Hayatı Felç Etti
Bir Kentimiz Kara Teslim! Ekipler, Günde En Fazla 1 Kilometre İlerleyebiliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rakam Verdi: Şu anda Cezaevinde 30 bin 559 FETÖ'cü Var
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'yü Kurumlarımızdan Tam Olarak Temizlediğimizi Düşünmüyorum