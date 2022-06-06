Elazığ'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika
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Elazığ'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

06.06.2022 18:29
Elazığ'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

Elazığ'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Elazığ'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ataşehir Mahallesi Maraton Sitesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerce binada bulunanlar tahliye edildi, çevrede güvenlik önlemi alındı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın binada hasara yol açtı.

Elazığ'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
Elazığ'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Ataşehir, İtfaiye, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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