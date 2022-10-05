Elazığ'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika
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Elazığ'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

05.10.2022 09:20

Elazığ'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Elazığ'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi Dar Sokak'ta 4 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının büyümesi üzerine binadaki vatandaşlar tahliye edildi, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu çatıda hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika
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