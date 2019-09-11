Elazığ'da 4 kilo esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı
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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde polis şüpheli bir açta 4 kilo 375 gram kubar esrar ele geçirdi, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:26 Kaynak: İHA
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde polis şüpheli bir açta 4 kilo 375 gram kubar esrar ele geçirdi, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet ve Kovancılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama yaptı. Polis uygulama sırasında şüpheli bir aracı fark edip durdurdu. Araçta yapılan aramada 4 kilo 375 gram kubar esrar ele geçirildi.Şüpheli araç sürücüsü B.Ç. ise yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ
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