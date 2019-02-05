Elazığ'da 4 Kilo Esrarla Yakalanan 2 Şüpheli Tutuklandı
1 saat önce
Elazığ'ın Palu ilçesinde şok uygulama ile yaklaşık 4 kilogram esrarla yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Elazığ
'ın Palu
ilçesinde şok uygulama ile yaklaşık 4 kilogram esrarla yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında şok uygulama yaptı. Polisin yaptığı uygulamada Seydili yolu üzerinde şüpheli bir araç fark edildi. Durdurulan araçta yapılan aramada zulalanmış şekilde yaklaşık 4 kilogram esrar ele geçirildi. Bunun üzerine aracın sürücüsü M.Ş ile uyuşturucuyu temin ettiği belirlenen yanındaki C.B. gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyette ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 2 şüphelide uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:45 Kaynak: İHA
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