ELAZIĞ'DA '4'ÜNCÜ GELENEKSEL SALÇALI KÖFTE VE GASTRONOMİ FESTİVALİ' - Son Dakika
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ELAZIĞ'DA '4'ÜNCÜ GELENEKSEL SALÇALI KÖFTE VE GASTRONOMİ FESTİVALİ'

01.10.2022 10:28

ELAZIĞ'da, '4'üncü Geleneksel Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali' başladı.

ELAZIĞ'da, '4'üncü Geleneksel Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali' başladı. 3 gün sürecek festivalde salçalı köftenin, Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılması hedefleniyor.

Salçası, sosu ve yapımıyla Elazığ'a has lezzetlerinden biri olan salçalı köftenin Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılması adına Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası organizesinde valilik, belediye ve Ticaret ve Sanayi Odası desteğiyle bu sene 4'üncüsü düzenlenen Geleneksel Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali' başladı. Valilik meydanında yapılan festivalde ustalar tarafından yapılan lezzetli köfteler vatandaşların beğenisine sunuldu. 3 gün boyunca devam edecek olan festivalin ilk gününde şarkıcı Rafet El Roman tarafından konser verildi.

Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Zülfü Tarhan, bu yıl festivalinin dördüncüsünü gerçekleştirdiklerini belirtti. Tarhan, 'Esnaf odamız olarak görevlerimizden bir tanesi de ilimiz mutfağını tüm Türkiye'ye hatta dünyaya tanıtmak olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle Elazığ gastronomisini tanıtıp insanların ilgisini dışarıdan kente çekip özellikle seyahat turizmine katkı sağlamak için bu festivali düzenliyoruz. Festivalimiz artık geleneksel hale geldi. Burada bütün yöresel ürünlerimizi tanıtıyoruz. Hem vatandaşımıza hoş vakit geçirtiyoruz hem de ilimizin mutfağını festival aracılığı ile tanıtıyoruz. Festivalimiz 3 gün sürecek. Tüm vatandaşlarımızı festivale davet ediyoruz dedi.

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Kaynak: DHA

Türkiye, Elazığ, Güncel, Son Dakika

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