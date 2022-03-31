ELAZIĞ'DA 4'ÜNCÜ KATTAN HAFİF TİCARİ ARACIN ÜSTÜNE DÜŞEN KADIN AĞIR YARALANDI - Son Dakika
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ELAZIĞ'DA 4'ÜNCÜ KATTAN HAFİF TİCARİ ARACIN ÜSTÜNE DÜŞEN KADIN AĞIR YARALANDI

31.03.2022 19:01

ELAZIĞ'da, 4'üncü kattan park halindeki hafif ticari aracın üzerine düşen N.Y. isimli kadın ağır yaralandı.

ELAZIĞ'da, 4'üncü kattan park halindeki hafif ticari aracın üzerine düşen N.Y. isimli kadın ağır yaralandı. İlk müdahalesi araç üzerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Olay, öğlen saatlerinde Üniversite Mahallesi Çınar Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki apartmanın 4'üncü katında oturan N.Y., henüz bilinmeyen nedenle park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü. Kadının düştüğünü görenlerin ihbarıyla, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi aracın üzerine çıkarak yaptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaralı kadın ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. N.Y.?nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

ELAZIĞ'DA 4'ÜNCÜ KATTAN HAFİF TİCARİ ARACIN ÜSTÜNE DÜŞEN KADIN AĞIR YARALANDI
ELAZIĞ'DA 4'ÜNCÜ KATTAN HAFİF TİCARİ ARACIN ÜSTÜNE DÜŞEN KADIN AĞIR YARALANDI
ELAZIĞ'DA 4'ÜNCÜ KATTAN HAFİF TİCARİ ARACIN ÜSTÜNE DÜŞEN KADIN AĞIR YARALANDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ELAZIĞ'DA 4'ÜNCÜ KATTAN HAFİF TİCARİ ARACIN ÜSTÜNE DÜŞEN KADIN AĞIR YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ELAZIĞ'DA 4'ÜNCÜ KATTAN HAFİF TİCARİ ARACIN ÜSTÜNE DÜŞEN KADIN AĞIR YARALANDI - Son Dakika
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