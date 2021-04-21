Elazığ'da 4 yaralı şahin tedavi altına alındı, hayvan hastanesi başhekimi uyardı - Son Dakika

Elazığ'da 4 yaralı şahin tedavi altına alındı, hayvan hastanesi başhekimi uyardı

21.04.2021 11:49

Elazığ'da 4 yaralı şahin tedavi altına alındı, hayvan hastanesi başhekimi uyardı FÜ Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr.

Elazığ'da 4 yaralı şahin tedavi altına alındı, hayvan hastanesi başhekimi uyardı

FÜ Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Han:

"Bu hayvanları hedef seçip vuruyorlar, doğanın dengesini bozuyorlar"

"Bunlar asil hayvanlar, bu şekildeki durumlarda bazen intihar edebiliyorlar, yemiyor ve içmiyorlar, kendilerini dışarı kapatıyorlar ve böylelikle ölebiliyorlar"

ELAZIĞ - Elazığ'da birinin kanadı kopmak üzere olduğu için ampute edilmek zorunda kalan 4 yaralı şahin bulunarak hayvan hastanesinde tedavi altına alındı. Bu hayvanların hedef seçilip vurulduğunun böylece doğanın dengesinin bozulduğunu belirten Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Han, "Bunlar asil hayvanlar, bu şekildeki durumlarda bazen intihar edebiliyorlar, yemiyor ve içmiyorlar, kendilerini dışarı kapatıyorlar ve böylelikle ölebiliyorlar" dedi.

Elazığ'da vatandaşlar çeşitli yüksek rakımlı bölgelerde uçamaz halde yaralanan 4 şahini bularak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube, belediyeye ile jandarma ekiplerine bildirdi. Yaralı şahinler, kurumların ekipleri tarafından alınarak Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi getirildi. Burada tedavi altına alınan şahinlerden ikisinin tüfekle vurularak yaralandığı ve birinin kanadının kopmak üzere olduğu belirlendi. Kanadı kopmak üzere olan şahinin kanadının ampute edileceği ve bir daha uçamayacağı belirtilirken, bir diğerinin de kanadında çıkık olduğunun değerlendirildiği aktarıldı. Yaralı şahinlerin tedavilerinin ardından DKMP ekipleri aracılığıyla 3'ünün doğaya salınacağı, bir diğerinin ise koruma altına alınacağı ifade edildi.

Şahinlerin vatandaşlar tarafından ormanda ve dağda bulunduğunu belirten Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Han, "Şahinler, Doğa Koruma ve Milli Parkalara, belediyemize, jandarmaya haber verilerek onlar aracılığıyla hastanemize getirildi. İki tanesi ateşli silah yaralanması olayıdır. Bir tanesi yeni geldi uçamıyor. Röntgenden sonra daha sağlıklı bilgisi ortaya konacak. Diğerinin kanadında ise çıkık var. Ateşli silahlı yaralanan bir tanesinin kanadı kopmak üzere. Ateşli silahla parçalanmış. İki tanesinin tedavisi uzun süredir zaten devam ediyor. Tedavileri bittikten sonra doğasına salınacak. Bir tanesinin kanadı ampute edilecek. Yani artık uçamayacak. Diğerinin kadının ucunda da küçük bir saçma yarası var" dedi.

"Bu hayvanları hedef seçip vuruyorlar"

Vatandaşların sadece şahinlere ateş etmediğini diğer birçok kuşa da silahla ve tüfekle ateş ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Han, "Martılara, baykuşlara, kırlangıçlara, daha küçük hayvanlara ateş ediyorlar. Ben sadizm olarak görüyorum bunları. Bunların eti yenmez, yense bile artık eski çaplarda değiliz. Ama bu hayvanları hedef seçip vuruyorlar. Tabi ki bunlar doğanın dengesinin bozulmasına sebep oluyor. Yazık yani 4 şahin burada. Birinin kanadı kopmak üzere. Artık hayatına uçmadan devam edecek. Bunlar asil hayvanlar. Bu şekildeki durumlarda bazen intihar edebiliyorlar. Yemiyor ve içmiyorlar. Strese giriyorlar, kendilerini dışarı kapatıyorlar. Böylelikle ölebiliyorlar. Bu duruma sokmamak ve bunların önlemini almak lazım. Vatandaşlarımızın bu konuda çok duyları olması lazım. Doğumların başladığı bu mevsimlerde dağlarda tavşanların ve kekliklerin vurulmaması gerekir" diye konuştu.

Elazığ'da 4 yaralı şahin tedavi altına alındı, hayvan hastanesi başhekimi uyardı
Elazığ'da 4 yaralı şahin tedavi altına alındı, hayvan hastanesi başhekimi uyardı
Elazığ'da 4 yaralı şahin tedavi altına alındı, hayvan hastanesi başhekimi uyardı
Elazığ'da 4 yaralı şahin tedavi altına alındı, hayvan hastanesi başhekimi uyardı

Mehmet Cengiz, İntihar, Elazığ, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da 4 yaralı şahin tedavi altına alındı, hayvan hastanesi başhekimi uyardı - Son Dakika


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