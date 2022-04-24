Elazığ'da 40 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Elazığ'da 40 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi

24.04.2022 13:48
Elazığ'da 40 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 40 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 40 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde bir şüphelinin kaçak makaron getireceği bilgisini aldı. Jandarma ekiplerince şüphelinin takibi sonraya yapılan operasyonda 40 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Kaçakçılıkla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 40 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da 40 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi - Son Dakika
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