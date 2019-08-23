Son Dakika Haberleri: Elazığ'da "41 Kere Maşallah" projesi
Son Dakika Güncel Haber

Elazığ'da "41 Kere Maşallah" projesi

1 saat önce

Elazığ'da '41 Kere Maşallah' projesi kapsamında dezavantajlı çocuklar için sünnet şöleni düzenleneceği belirtildi.

Elazığ'da

Elazığ'da '41 Kere Maşallah' projesi kapsamında dezavantajlı çocuklar için sünnet şöleni düzenleneceği belirtildi.


Elazığ Belediyesi öncülüğünde İstanbul Avrasya Elazığlılar Derneği tarafından imkanı olmayan ailelerin çocuklar için '41 Kere Maşallah' projesi kapsamında sünnet şöleni düzenlenmesi ile ilgili toplantı yapıldı.Toplantıda dernek başkanı Abdullah Şekeroğlu, bilgi verdi.


İhtiyacı olan ailelerin çocuklarını sünnet ettirmeye geldiklerini belirten İstanbul Avrasya Elazığlılar Derneği Başkanı Abdullah Şekeroğlu, "Bunun çalışmaları aylar öncesinden başladı. Ben ve yönetim kurulum hep beraber sesli düşünerek bu projeyi gerçekleştirmiş olduk. Biz bugün Avrasya Elazığlılar Derneği olarak bir yıldır faaliyet göstermemize rağmen bir sürü akademik, sosyal farkındalık, sosyal sorumluluk ve kültürel faaliyetler gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Sezonun son projesi olarak '41 Kere Maşallah' sünnet şölenimizi yapmak istiyorduk. Başta Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları olmak üzere kültür müdürü ve belediye genel danışmanı yanımızda oldular, kendilerine teşekkür ederiz. Bizler yola çıkarken '41 Kere Maşallah' yani 41 çocuğumuzun, ihtiyacı olan ailelerin çocuklarını sünnet ettirmeye geldik. Ancak bu sayı arttı. Nasip olursa 52 çocuğumuzu sünnet ettireceğiz. Bu sünnet töreni de belediyemizin katkılarıyla olacak. Bunların kıyafetleri İstanbul'dan özel olarak dikildi. Bir ilk olsun diye Osmanlı giysileri olsun istedik. Çünkü 26 Ağustos bizlerin Anadolu'ya ayak basışı, sünnet edeceğimizi çocukların da erkekliğe ilk adımlarını atışı olacak" dedi. - ELAZIĞ

İstanbul, Avrasya, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DHA İSTANBUL - MARMARAY'DA 63 YAŞINDAKİ ENGELLİYE DARP İDDİASI
91 yaşındaki adamın akciğerinden 10 santimetrelik çivi çıktı Ekrem İmamoğlu eşinin, Selahattin Demirtaş'ın eşiyle bir araya gelmesi hakkında konuştu 3 binden fazla muhtar, koltuğundan olabilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 13:34:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da "41 Kere Maşallah" projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]