ELAZIĞ'DA 42 BİN 955 DASK'LI KONUT VAR - Son Dakika
Son Dakika Güncel ELAZIĞ'DA 42 BİN 955 DASK'LI KONUT VAR - Son Dakika

ELAZIĞ'DA 42 BİN 955 DASK'LI KONUT VAR

6 saat önce

DASK: Şu ana kadar 750'ye yakın ihbar aldıkMehmet İlkay ÖZER - İstanbul DHA- DOĞAL Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Elazığ merkezli meydana gelen depremin ardından açıklama yaptı.

ELAZIĞ'DA 42 BİN 955 DASK'LI KONUT VAR, System.String[]

DASK:  Şu ana kadar 750'ye yakın ihbar aldık

Mehmet İlkay ÖZER - İstanbul DHA-  DOĞAL Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Elazığ merkezli meydana gelen depremin ardından açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, Elazığ'da 42 bin 955, Malatya'da 62 bin 680 konutun zorunlu deprem sigortası poliçesine sahip olduğu belirtildi.

Depremde meydana gelen hasarlara ilişkin ihbarların gelmeye başladığının belirtildiği açıklamada, "Elazığ ve Malatya başta olmak üzere çevre illerden ihbarlar geliyor. DASK ekibi olarak çalışmalarımıza hızla başladık. Çağrı merkezimiz ve internet sitemiz üzerinden hasar ihbarları alıyor; deprem bölgesindeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar 750'ye yakın ihbar aldık. Bölgede kurtarma çalışmaları sürerken, DASK olarak biz de eksperlerimizle birlikte hasar tespitine en kısa sürede başlamak için gerekli organizasyonu yürütüyoruz. Enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından saha çalışmalarına başlayarak hızla hasar tespitlerini gerçekleştireceğiz" denildi.


Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Elazığ, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:12 Kaynak: DHA
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