Elazığ'da 42 kilogram esrar ile 18 bin 550 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Zanlı olduğu tespit edilen A.B. ve E.B. adreslerinde yakalandı.

Operasyon kapsamında bölgede arazi taraması yapan ekipler, ağaçların arasına gizlenmiş 42 kilogram esrar ile dere yatağına ekili 18 bin 550 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Elazığ 'ın Maden ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 42 kilogram esrar ile 18 bin 550 kök Hint keneviri ele geçirildi.

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