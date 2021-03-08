Elazığ'da 426 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Elazığ'da 426 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
08.03.2021 16:07
Elazığ'da şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan arama 426 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, sürücüye 8 bin 462 lira para cezası kesildi.
Elazığ'da şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan arama 426 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, sürücüye 8 bin 462 lira para cezası kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde devriye görevi esnasında şüphe üzerine durdukları bir araçta arama yaptı.
Yapılan aramada, aracın bagaj bölümüne gizlenmiş 426 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.
Araç sürücüsü M.E.S'ye ilgili kanun gereğince 8 bin 462 lira idari para cezası verildi.
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