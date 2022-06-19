Elazığ'da 43 suç kaydı bulunan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da 43 suç kaydı bulunan 3 şüpheli tutuklandı

19.06.2022 20:04

Elazığ'da 43 suç kaydı bulunan 3 şüpheli tutuklandı Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde ibadethaneler ile evlerden hırsızlık yapan ve 43 suç kaydı bulunan 3 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da 43 suç kaydı bulunan 3 şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde ibadethaneler ile evlerden hırsızlık yapan ve 43 suç kaydı bulunan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karakoçan ilçesindeki camilerde 9 adet musluk ve dinamo çalındı. Yine evlerin pencere ve kapı demir korkulukları kesilerek ve kırılarak çalındı. Ayrıca bahçesinde yaşlı kadının el çantasının çalınması ve içinde kredi kartı ile temassız alışverişin Karakoçan'da ve Kovancılardaki marketlerde yapılması üzerine olaylarla ilgili Karakoçan İlçe Emniyet Müdürlüğünce özel bir ekip oluşturuldu. Yapılan titiz çalışma sonucu 20 adet suç kaydı bulunan C.Ö., 12 adet suç kaydı bulunan Ö.D., 11 adet su kaydı bulunan Ü.D. ve 8 suç kaydı bulunan T.E. yakalanarak gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden T.E. adli kontrol şartlı ile serbest bırakılırken diğer 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 43 suç kaydı bulunan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da 43 suç kaydı bulunan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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