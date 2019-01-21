Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 45 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

Elazığ'da 45 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

1 saat önce

Elazığ'da 45 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Elazığ'da 45 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi, System.String[]
Elazığ'da 45 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphe üzerine park halindeki bir otomobilde 45 gümrük kaçağı cep telefonu bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:28 Kaynak: AA

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