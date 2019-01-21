Elazığ'da 45 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi
1 saat önce
Elazığ'da 45 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Elazığ
'da 45 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince şüphe üzerine park halindeki bir otomobilde 45 gümrük kaçağı cep telefonu bulundu.
Olayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:28 Kaynak: AA
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