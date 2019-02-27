Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 450 Litre Kaçak Üretilen İçki Ele Geçirildi

Elazığ'da 450 Litre Kaçak Üretilen İçki Ele Geçirildi

29 dakika önce

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı baskında 450 litre kaçak olarak üretilen şarap ele geçirildi.

Elazığ'da 450 Litre Kaçak Üretilen İçki Ele Geçirildi, System.String[]
Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı baskında 450 litre kaçak olarak üretilen şarap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Dambüyük köyü Tapanlı Mezrasında bir adreste kaçak içki üretildiği bilgisini aldı. Bunun üzerine savcılık kararıyla belirlenen adrese baskın yapıldı. Baskında belirlenen adreste varil ve bidonların içerisinde kaçak olarak üretilmiş 450 litre şarap ele geçirildi.

Kaçak içki operasyonu ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:07 Kaynak: İHA

Jandarma, Elazığ, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Muğlalı Balıkçılar Vampir Pire Olarak Bilinen İsopodlardan Dertli Babacan ve Davutoğlu, Yeni Parti İçin İlk Tohumu Kaz Dağları'nda Attı

Kadıköy'deki Çöp Konteynerinde Bulunan Erkek Bacaklarının Sırrı Çözüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 17:36:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 450 Litre Kaçak Üretilen İçki Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]