Elazığ'da 450 Litre Kaçak Üretilen İçki Ele Geçirildi
29 dakika önce
Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı baskında 450 litre kaçak olarak üretilen şarap ele geçirildi.
Elazığ
'da jandarma ekiplerinin yaptığı baskında 450 litre kaçak olarak üretilen şarap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Dambüyük köyü Tapanlı Mezrasında bir adreste kaçak içki üretildiği bilgisini aldı. Bunun üzerine savcılık kararıyla belirlenen adrese baskın yapıldı. Baskında belirlenen adreste varil ve bidonların içerisinde kaçak olarak üretilmiş 450 litre şarap ele geçirildi.
Kaçak içki operasyonu ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:07 Kaynak: İHA
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