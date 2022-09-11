Elazığ'da "dar bölge" asayiş uygulaması - Son Dakika
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Elazığ'da "dar bölge" asayiş uygulaması

11.09.2022 12:12
Elazığ'da "dar bölge" asayiş uygulaması

Elazığ'da 46 polisin katılımıyla gerçekleştirilen "dar bölge" asayiş uygulamasında aranan 1 kişi yakalandı.

Elazığ'da 46 polisin katılımıyla gerçekleştirilen "dar bölge" asayiş uygulamasında aranan 1 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kentin huzuru, genel güvenliği ve asayişinin sağlanması ile kentte mala karşı işlenen suçların önlenmesi amacıyla Mustafapaşa Mahallesi'nde asayiş uygulaması yaptı.

Uygulama kapsamında 280 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, 65 araç kontrol edildi.

Polis ekiplerince aranan 1 kişi yakalandı, bir araca abartı egzozdan işlem yapıldı.

Uygulamada, 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve 7 mermi ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da 'dar bölge' asayiş uygulaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da "dar bölge" asayiş uygulaması - Son Dakika
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