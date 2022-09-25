Elazığ'da "dar bölge" asayiş uygulaması

Elazığ'da 48 polisin katılımıyla gerçekleştirilen "dar bölge" asayiş uygulaması yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü, kentin huzuru, genel güvenliği ve asayişinin sağlanması ile kentte mala karşı işlenen suçların önlenmesi amacıyla Mustafapaşa Mahallesi'nde asayiş uygulaması yaptı.
Uygulama kapsamında 330 kişinin kimlik bilgileri sorgulanırken, 70 araç kontrol edildi.
Polis ekiplerince 2 yoklama kaçağına tebligat yapıldı.
Uygulamada, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 10 mermi ele geçirildi.
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