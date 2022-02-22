Elazığ'da 480 sporcunun katılımıyla satranç turnuvası başladı - Son Dakika

Elazığ'da "Okul Sporları Elazığ İl Birinciliği Satranç Turnuvası" 480 sporcunun katılımıyla başladı.

Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda, Türkiye Satranç Federasyonu Elazığ İl Temsilciliği, Okulsporları İl Temsilciliği ve Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvada minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisinde 480 sporcu mücadele edecek.

4 gün sürecek turnuvanın sonunda dereceye giren sporcular ulusal turnuva ya da şampiyonalarda Elazığ'ı temsil edecek

İlk hamleyi yaparak turnuvayı başlatan Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, sporcuların turnuvaya ilgisinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar dileyen Eren, şöyle konuştu:

"Yoğun bir katılımla turnuvayı icra ediyoruz. Dört kategoride yapılan turnuvada çocuklar özellikle küçük yaşta kazanmayı ve kaybetmeyi öğrenecekler. Tüm sporculara, okul İdarecilerimize ve hakemlerimize başarılar diliyorum."