Elazığ'da 5.0 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Elazığ'da 5.0 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ'da 5.0 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 20.53'de merkez üssü Sivrice ilçesinde olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 21 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. - ELAZIĞ

Sivrice, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:08 Kaynak: İHA

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