Elazığ'da 5.0 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Elazığ'da 5.0 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 20.53'de merkez üssü Sivrice ilçesinde olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 21 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:15 Kaynak: İHA
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