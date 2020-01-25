Elazığ'da 5.1 büyüklüğünde bir artçı deprem daha - Son Dakika

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, akşam saat 19: 30 sıralarında yerin 15.71 km derinliğinde 5.1 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi. Deprem Malatya ve Diyarbakır'dan da hissedildi. - ELAZIĞ