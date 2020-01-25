Elazığ'da 5.1 büyüklüğünde bir artçı deprem daha - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da 5.1 büyüklüğünde bir artçı deprem daha - Son Dakika

Elazığ'da 5.1 büyüklüğünde bir artçı deprem daha

24 dakika önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi.

Elazığ'da 5.1 büyüklüğünde bir artçı deprem daha, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, akşam saat 19: 30 sıralarında yerin 15.71 km derinliğinde 5.1 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi. Deprem Malatya ve Diyarbakır'dan da hissedildi. - ELAZIĞ

Sivrice, Elazığ, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:44 Kaynak: İHA
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