Elazığ'da 5.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Elazığ'da 5.1 büyüklüğünde deprem

14 dakika önce

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 19.30'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Elazığ'da 5.1 büyüklüğünde deprem, System.String[]

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 19.30'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 19.30'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı. Depremin, 15 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi.


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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:53 Kaynak: DHA
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