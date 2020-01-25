Elazığ'da 5.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Elazığ'da 5.1 büyüklüğünde deprem
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AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 19.30'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:53 Kaynak: DHA
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 19.30'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 19.30'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı. Depremin, 15 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi.
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