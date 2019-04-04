Elazığ'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem
10 dakika önce
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.31'de yerin 9.4 km derinliğinde 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem çevre illerden de hissedildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:51 Kaynak: İHA
Son Dakika! Elazığ'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem! Birçok İlde Hissedildi
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