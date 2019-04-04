Elazığ'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.31'de yerin 9.4 km derinliğinde 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem çevre illerden de hissedildi.



(İHA)

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