Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem

Elazığ'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem

10 dakika önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.31'de yerin 9.4 km derinliğinde 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem çevre illerden de hissedildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:51 Kaynak: İHA

AFAD, Sivrice, Elazığ, Güncel
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