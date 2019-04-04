Elazığ'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem
9 dakika önce
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Elazığ
'ın Sivrice
ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD
) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.31'de yerin 9.4 km derinliğinde 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem çevre illerden de hissedildi. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:52 Kaynak: İHA
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