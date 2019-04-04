Elazığ'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde depremELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Elazığ
'da 5.2 büyüklüğünde deprem
ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice
ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.31'de yerin 9.4 km derinliğinde 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem çevre illerden de hissedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:33 Kaynak: İHA
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