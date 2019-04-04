Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem

Elazığ'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem

1 saat önce

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde depremELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.31'de yerin 9.4 km derinliğinde 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem çevre illerden de hissedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:33 Kaynak: İHA

Sivrice, Elazığ, Genel
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