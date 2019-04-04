Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem (3)

Elazığ'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem (3)

24 dakika önce

BAZI KÖYLERDE HASAR OLUŞTUElazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde Doğanbağ, Gözeli, Kavak ve Dört Bölük köylerindeki bazı evlerde hasar oluştu, Yedi Pınar köyünde ise ahır çöktü.

Elazığ'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem (3), System.String[]
BAZI KÖYLERDE HASAR OLUŞTU

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde Doğanbağ, Gözeli, Kavak ve Dört Bölük köylerindeki bazı evlerde hasar oluştu, Yedi Pınar köyünde ise ahır çöktü. Depremin duyulmasının ardından Sivrice ilçesi ile bağlı köylerine çok sayıda AFAD ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Ekipler hasar tespiti için çalışma başlatırken, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım da hasar oluşan köylerde inceleme yaptı.

VALİ: CAN KAYBI YOK 

Vali Çetin Oktay Kaldırım, can kaybı ve yaralanma olmadığını belirterek, "Bugün 20.31 sularında 5.2 şiddettinde deprem oldu. Derinlik az olunca, Diyarbakır gibi bir çok yerde hissedildi. Deprem olduktan sonra önce Sivrice, ardından Kavak köyümüze geldik. Yaptığımız inclemelerde herhangi bir can kaybı ve yaralama olmadığını tespit ettik. Ekiplerimiz incelemelerini sürdürüyor" dedi. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:41 Kaynak: DHA

Elazığ, Kavak, Sivrice, Güncel
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