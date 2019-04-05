Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 5,2 Büyüklüğündeki Deprem

Elazığ'da 5,2 Büyüklüğündeki Deprem

53 dakika önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün akşam meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından evleri zarar gören farklı köylerdeki 43 ailenin barınmalarına yönelik çadırlar kuruldu, ailelerin ihtiyaçları karşılandı.

Elazığ'da 5,2 Büyüklüğündeki Deprem, System.String[]
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün akşam meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından evleri zarar gören farklı köylerdeki 43 ailenin barınmalarına yönelik çadırlar kuruldu, ailelerin ihtiyaçları karşılandı.

İl AFAD Müdürü Osman Pıhtılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam saat 20.31'de merkez üssü Sivrice ilçesine bağlı Doğanbağı ve Kavak köyleri olan depremin ardından AFAD, Kızılay, jandarma, sağlık ekipleri ile ilgili tüm kurumların teyakkuza geçtiğini belirtti.

Merkez üssüne yakın köylerdeki bazı evlerde hasarlar meydana geldiğini ancak herhangi bir yaralanma ve can kaybının yaşanmadığını ifade eden Pıhtılı, bölgede şu an itibariyle ilgili tüm kurumların tarama ve incelemelerini sürdürdüğünü, yaklaşık 75 personel, 25 araç ile çalışmalara devam edildiğini söyledi.

Yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı tüm tedbirlerin alındığını bildiren Pıhtılı, "Afet bölgesinde evleri zarar gören farklı köylerdeki 43 ailenin barınmalarına yönelik çadırlar kuruldu. Ayrıca battaniye, yatak, nevresim takımı gibi ihtiyaçları karşılandı. Yemek ve su gibi ihtiyaçları düzenli olarak karşılanıyor." diye konuştu.

Hasar tespit çalışması başladı

Pıhtılı, 5,2 büyüklüğünde, yerin 9,4 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin orta büyüklükte olduğunu ancak yüzeye yakın olmasından dolayı sarsıntının daha fazla hissedildiğini vurguladı.

Depremin Elazığ, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman'da da hissedildiğini anımsatan Pıhtılı, şöyle devam etti:

"Valilik koordinasyonunda bölgeyle ilgili arama ve tarama faaliyetleri devam ediyor, civardaki tüm köyler mezralara kadar herhangi bir olumsuzluğa karşın tek tek kontrol ediliyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden hasar tespiti ile ilgili ekipler bölgedeki çalışmalarına başladı. Diğer ekiplerimiz, muhtarla koordineli bir şekilde bölgeyi dolaşarak vatandaşın ihtiyaçlarını tespit ediyor. Şu an için çok ciddi bir olumsuzluk görünmüyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:19 Kaynak: AA

AFAD, Sivrice, Elazığ, Güncel
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