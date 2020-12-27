Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem (3) - Son Dakika

AFAD: 14 ARTÇI DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'da meydana gelen 5.3'lük depremin ardından 14 artçı sarsıntı daha olduğunu, tarama faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı. AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Elazığ merkezde saat 09.37'de, 15,94 kilometre derinlikte 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı. Deprem sonrası büyüklükleri 1.1 ve 2.8 arasında değişen 14 artçı sarsıntının daha meydana geldiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi: "Deprem sonrasında Elazığ başta olmak üzere Malatya, Diyarbakır ve bölge ile gerçekleştirilen tarama faaliyeti neticesinde halihazırda herhangi olumsuz ihbar ve durumun olmadığı bilgisi alınmıştır. İl AFAD Müdürlükleri eşgüdümünde tarama faaliyetlerine devam edilmektedir. Elazığ'a tedbir amaçlı Diyarbakır AFAD Arama Kurtarma ekibimiz sevk edilmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile gerçekleştirilen görüşme de enerji hatlarında herhangi bir kesinti meydana gelmediği bilgisi alınmıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile gerçekleştirilen görüşmelerde haberleşme, ulaştırma ve altyapı sistemlerinde herhangi bir hasar ve kesinti meydana gelmediği bilgisi alınmıştır."

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,