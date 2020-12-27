Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem (3) - Son Dakika

VALİ ERKAYA YIRIK: DEPREM DÜNKÜNDEN BİRAZ DAHA ŞİDDETLİ OLDU

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, 09.37'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak, dün yaşanan 4.1 büyüklüğünde gerçekleşen depremi de anımsatarak şöyle dedi:

"Merkeze bağlı Kavaktepe köyü merkezli 5.3 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. Gerek 24 Ocak'ta yaşanan deprem gerekse daha sonraki artçılar ve bugün sabah yaşadığımız deprem nedeniyle Elazığlı vatandaşlarımıza, milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bugünkü deprem dünkünden biraz daha şiddetli oldu. AFAD, UMKE, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığımızın; haber merkezleri vasıtasıyla yapılan tespitlerde, özellikle AFAD ekiplerimizin sahada yapmış olduğu, halen devam eden taramalarda herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmemesi en büyük kazancımız. Yine arkadaşlarımız çalışmalarını yürütüyorlar. Bize ulaşan konuları, hususları, olumsuzlukları biz kamuoyuyla paylaşacağız. Şu anda çalışmalar yürütülüyor. Kriz merkezindeyiz ve gelen tüm ihbarları da değerlendirip gereğini yapıyoruz."