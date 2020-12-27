Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem (6) - Son Dakika

Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem (6)
27.12.2020 18:54
DEPREMİN ARDINDAN OLUŞAN FAY KIRIKLARI GÖRÜNTÜLENDİElazığ'da 09.37'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından Hazar Gölü'nde yüzey kırığı izleri görüldüğü öne sürüldü.
DEPREMİN ARDINDAN OLUŞAN FAY KIRIKLARI GÖRÜNTÜLENDİ
Elazığ'da 09.37'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından Hazar Gölü'nde yüzey kırığı izleri görüldüğü öne sürüldü. Cep telefonu kamerası ile çekilen görüntülerde fay kırığının oluşturduğu izler suyun üzerinde görülebiliyor. 24 Ocak'ta Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde de bu izler Karakaya Baraj Gölü üzerinde görüntülenmişti.
Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,
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