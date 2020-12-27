Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Sivrice İlçesi - Son Dakika

Vatandaşların dışarda beklemesi Elazığ 'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Sanal alışveriş merkezleri geliyor: İlk etapta 6 bin kişiye istihdam sağlayacak

Son Dakika! Şemdinli'deki bir üs bölgesinde çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu

Çin aşısı yaptıran Prof. Dr. Özlenen Özkan: Belirgin bir sağlık sorunum olmadı

Arkadaşını öldüren 'Süpermen' kıyafetli zanlı, olayı örtbas etmek için iki kişiyi daha katletti