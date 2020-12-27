Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Sivrice İlçesi - Son Dakika

Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Sivrice İlçesi
27.12.2020 10:26
Sivrice ilçesinde deprem sonrası yıkılan duvar Vatandaşların dışarda beklemesi Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi ELAZIĞ - Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sivrice ilçesinde deprem sonrası yıkılan duvar
Vatandaşların dışarda beklemesi Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ELAZIĞ - Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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